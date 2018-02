Multibanco. Levantamentos recorde em 2017

Os portugueses levantaram, no ano passado, mais de 27 mil milhões de euros no multibanco. Trata-se do valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser publicados, em 2000, revelam os dados do Banco de Portugal.

Ao longo do ano passado, os portugueses recorreram 419,6 milhões de vezes ao multibanco para levantar dinheiro. No total, estas operações ascenderam a 27,1 mil milhões de euros.

Já os levantamentos de estrangeiros estão perto de máximos. Estas operações cresceram 1,1% para um total de 15,6 milhões de levantamentos. Também o dinheiro levantado por portugueses no estrangeiro aumentou ligeiramente, no ano passado. Ascendeu a 452,4 milhões de euros, superando os 425,8 milhões de euros relativos ao final de 2016.