ERSE aprova regras para testar tarifas de eletricidade dinâmicas

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou as regras para, a partir de 1 de junho, avançar com o projeto-piloto para avaliar o custo e benefício das tarifas dinâmicas, que é “uma solução inovadora no plano internacional”.

No entanto, a participação nos projetos-piloto, destinada-se apenas aos consumidores industriais, é voluntária e abrangerá 100 consumidores, por projeto-piloto, durante 12 meses. No final, a ERSE efetuará uma análise benefício-custo para avaliar o seu mérito para o sistema elétrico.

"Historicamente, o setor elétrico tem optado pelo lado da oferta para satisfazer adequadamente o consumo de energia elétrica, através do investimento em nova capacidade de geração e de transporte de energia elétrica. Investimentos do lado da procura, por exemplo associados à transferência de cargas ou soluções de armazenamento, desempenham geralmente um papel menos relevante", alerta o regulador.

De acordo com a ERSE, os projetos-pilotos pretendem contribuir para alterar o paradigma adotado no planeamento e despacho, em que a oferta segue uma procura rígida e inelástica para um novo paradigma, em que a procura segue em parte a oferta. A estrutura das tarifas é fundamental na resposta a este desafio, devendo incentivar quer uma utilização racional de energia, quer uma participação ativa da procura na gestão do sistema.

A ideia é contribuir para uma utilização mais eficiente do sistema de energia elétrica, gerando benefícios para o sistema e consumidores.