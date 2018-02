Um Green Smoothie por dia mantém o médico afastado

Pois eu sei, já falámos diversas vezes acerca deste assunto mas não foram e nem serão as vezes suficientes: a verdade é que os smoothies vieram para ficar e oferecem benefícios únicos para a saúde. Preparados com vegetais frondosos que estão carregados com antioxidantes e vitaminas, os smoothies verdes são uma excelente maneira de desfrutar de uma refeição deliciosa que satisfaz a fome e oferecem máxima nutrição.

Porque acredito que qualquer momento é ideal para um Smoothie, mas gosto particularmente de substituir o meu jantar por um Green Smoothie, até porque o jantar deve ser de mendigo como diz o ditado. A receita que compartilho hoje tem sido a minha eleição de jantar na última semana. E sinto-me incrivelmente bem.

Alguns dos benefícios de trocar uma refeição por um smoothie verde são:

. Mais energia graças a todos os ingredientes frescos

. Rápidos de fazer e beber

. Menos inchaço ao contrário de uma refeição

. Cheio de vitaminas e minerais de fontes naturais

. Ajuda no processo de perca de peso

Apesar de opiniões contraditórias, recomendo que ao invés de beber mastigue o seu Green Smoothie – uma das principais das razões é porque a digestão começa na boca.

Green Smoothie Queima Gordura

. 1 Mão cheia de salsa

. 1/2 Pepino

. 3 Talos de Aipo

. 1 Dedo de Gengibre

. 1 Maçã Verde

. 1 Copo de espinafre

Método

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogénea, acrescente água devagar e na medida que deseja a consistência do seu smoothie. Eu gosto de manter com uma consistência espessa para me manter satisfeita por mais tempo.

Notasː pode substituir a maçã por ananás, a água por água de coco ou chá verde (só beber de manhã por causa da cafeina). Se necessário acrescente sementes de chia para a dose diária de proteínas e gordura.