França. Neve obriga ao fecho da Torre Eiffel

França não passou à margem das baixas temperaturas que esta semana estão a assolar a Europa. Na manhã de hoje as autoridades francesas foram obrigadas a encerrar as visitas turísticas à Torre Eiffel, Paris, na sequência da severa queda de neve na cidade.

O severo clima também obrigou ao encerramento de estações e linhas de comboio TGV no norte do país, bem como ao encerramento de estradas. As temperaturas estão agora abaixo de zero na capital francesa.

As autoridades suspenderam todos os transportes escolares por causa do risco que o gelo nas estradas representa.