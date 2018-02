Jogador do Liverpool agride jovem em campo | VÍDEO

Lallana, jogador do Liverpool que vem de lesão e está a recuperar nos escalões inferiores da equipa, agrediu um adversário de 19 anos apertando-lhe o pescoço em pleno jogo.

A agressão aconteceu durante o jogo da equipa de sub-23 do Liverpool contra o Tottenham. George Marsh, de 19 anos, disputou uma bola com Lallana e o jogador do Liverpool não gostou, apertando-lhe o pescoço.

Adam Lallana, que é internacional pela Inglaterra, foi expulso de imediato.