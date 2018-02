Cristina Ferreira: “Foi um murro no estômago”

A apresentadora Cristina Ferreira falou esta terça-feira sobre a capa da mais recente edição da sua revista, ‘Cristina’, na qual a cantora Rebeca revela que está novamente com cancro. A cara do programa ‘Você na TV’ emocionou-se em direto e revelou que sentiu “um murro no estômago” ao falar sobre a doença da cantora.

“Foi um murro no estômago, nós conversámos com ela várias vezes aqui, eu só me lembrava dos longos cabelos da Rebeca, que eram a imagem de marca, e da forma como ela feliz contava que tinha ultrapasso um cancro na tiróide tinha o filho dois anos apenas. Isto tinha acontecido há cerca de sete oito anos e de repente quando começo a ler o e-mail, ela contava-me a mim, porque me queria contar a mim, que tinha cancro pela segunda vez”, afirmou Cristina Ferreira durante o programa na TVI.

Recorde-se que a cantora venceu no passado um cancro maligno nas cordas vocais e batalha agora contra outro na mama.

“No dia em que eu fiz esta entrevista, o momento mais marcante de todos foi quando cheguei ao pé dela. Quando eu entro, ela só me diz: ‘Ai, tu vais ver-me assim’. Aquilo doeu-me muito.”, contou a apresentadora, visivelmente emocionada.

“Eu disse logo que ela estava lindíssima, mas não vale a pena nós dizermos que as pessoas estão lindíssimas. Elas não se sentem lindíssimas e é preciso dizer isso. Eu quis colocar esta frase na capa, ‘o cancro tem uma cara?’, porque quando olhamos para rostos como a da Rebeca imediatamente sabemos que aquela pessoa tem cancro”, acrescentou.

Esta foi a prmeira vez que a cantora tirou a peruca e se expôs por completo: “A Rebeca nunca tinha tirado a peruca. Ela tem uma peruca, o pai não a consegue ver assim careca, e ela quis fazê-lo desta forma. Ela ia fazer a entrevista com peruca, mas depois de ter feito as fotos disse: ‘Eu quero fazer a entrevista assim”, acrescentou Cristina Ferreria.