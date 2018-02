França. Luís Campos de cabeça perdida no jogo com o PSG (com vídeo)

O Paris Saint-Germain prosseguiu no passado fim-de-semana a sua caminhada triunfal na Liga francesa, vencendo no terreno do Lille por claros 3-0. Ainda assim, o primeiro golo foi conseguido apenas em cima do intervalo, e nasceu de um lance polémico, que causou a ira dos responsáveis da equipa da casa. Com destaque para o português Luís Campos, antigo treinador e atual coordenador de scouting do conjunto onde alinha o internacional luso Edgar Ié.

No momento do passe de Neymar, Cavani está em posição irregular e acaba por ter ação direta na jogada, com a bola a chegar depois do lateral espanhol Berchiche, que abriu o marcador. Luís Campos não se conformou com a validação do golo e demonstrou-o de forma veemente à equipa de arbitragem à saída dos jogadores para os balneários, ao intervalo.

"Três metros em posição irregular. Como podem fazer algo assim? É incrível! É uma falta de respeito! Brincam com o trabalho das pessoas", atirou o antigo colaborador de José Mourinho no Real Madrid e Leonardo Jardim no Mónaco, como se pode ver nas imagens do vídeo divulgado pelo Canal+.