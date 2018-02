Já há data para a abertura da Feira do Livro de Lisboa

Recorde-se que no ano passado foram vendidos cerca de 400 mil exemplares na Feira do Livro.

A 88ª edição da Feira do Livro de Lisboa arranca a 25 de maio, no Parque Eduardo VII, e irá decorrer até 13 de junho.

O anúncio foi feito esta terça-feira no site da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) . As inscrições para participar nesta edição estão abertas até ao dia 15 de fevereiro.

A APEL revela que a Feira do Livro irá sofrer alterações, nomeadamente no que diz respeito ao horário de funcionamento. No entanto, não foram adiantados mais pormenores.

