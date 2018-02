Portugueses revelam “uma lucidez e uma sabedoria verdadeiramente notáveis”, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os portugueses esta terça-feira à margem de uma conferência sobre a banca em Lisboa. O Presidente da República destacou a “fidelidade”, a “paciência”, a “sabedoria” e a “lucidez” dos portugueses.

Para Marcelo, “o diálogo entre os órgãos de soberania e o Banco de Portugal, a resiliência de tantos de tantas instituições que acreditaram, persistiram e deram passos determinantes para a estabilização e progressiva do nosso sistema bancário e, acima de tudo, a fidelidade dos portugueses que revelaram e revelam uma paciência, uma lucidez e uma sabedoria verdadeiramente notáveis”.

Marcelo deixou ainda elogios para o governo de Pedro Passos Coelho: “A governação substituída em 2015 deixou, com inquestionável mérito, um trilho aberto e começado a percorrer de drástica redução do défice e de sensibilização para a prioridade nacional do saneamento das contas públicas e do crescimento da economia portuguesa”.