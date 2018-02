À ‘boleia’ da esquerda…

Numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa celebra em Belém o segundo ano de mandato, com farta sementeira de afetos e de selfies, reforçando uma popularidade que já incomoda intelectuais tão mediáticos como Pacheco Pereira, as esquerdas interrogam-se acerca daquilo que o futuro poderá reservar-lhes, entaladas entre a ‘geringonça’, o charme presidencial e os desígnios de Rui Rio.

Essa preocupação já foi verbalizada pelo Bloco e pelo PCP, por temerem estar em curso uma espécie de ‘reincarnação’ do Bloco Central, qual ‘conspiração maligna’ congeminada por Rui Rio em parceria com Manuela Ferreira Leite - que, como é do domínio público, defende sem pestanejar que o partido «venda a alma ao diabo», se necessário for, para dar conforto e mimo ao PS de António Costa.

O susto à esquerda obrigou Costa, ainda em Davos, a fazer prova de fé na aliança com os comunistas e a partilhar com o jornal italiano La Repubblica a sua convicção de que coordena «um Governo muito estável» - não fosse alguém duvidar -, virada que foi «a página da austeridade».

Claro que o primeiro-ministro em exercício não ignora que o fim da austeridade constitui uma fábula para consumo interno. Mas é inegável que os portugueses, apesar de terem reeleito Passos Coelho em 2015, preferem acreditar que têm mais dinheiro no bolso, mesmo quando o poder de compra se evapora, vítima dos impostos indiretos.

A dissimulação, adoçada pela ‘paz social’, na versão mansa da extrema-esquerda, recolhe todavia os seus frutos nas sondagens.

O óbice são os números que não enganam. O ‘dia feliz da libertação de impostos’ não parou de avançar, desde a pré-bancarrota de 2011. No ano passado, a carga fiscal só permitiu o alívio dos contribuintes em meados de junho. Ou seja, andamos a trabalhar para o Estado, em exclusividade, durante quase meio ano.

Por comparação, o esforço pedido em 2001 para alimentar o ‘monstro’ não ultrapassava os 127 dias (pouco mais de quatro meses).

Por aqui se conclui que a austeridade não desapareceu por artes mágicas. A pesada tributação coloca hoje Portugal no 19.º lugar da tabela da União Europeia, entre a Estónia e a Lituânia, segundo um estudo do Instituto Económico Molinari, entidade franco-belga que colige e compara os dados dos 28 países membros.

O poder real de compra dos portugueses é muito inferior ao do Luxemburgo ou do Reino Unido, que lideram a tabela, triplicando quase o valor médio do salário português.

As coisas são o que são, e não adianta escamoteá-las. Sucede que, embora a mentira tenha ‘perna curta’, esta pode convencer os incautos, que são muitos.

Note-se, ainda, que a poupança das famílias tem diminuído (Portugal é o quarto país da UE que menos poupa), enquanto o seu endividamento não pára de crescer. Por alguma razão, Francisco Louçã e João César das Neves, de quadrantes ideológicos distintos, concordaram em quase tudo num debate recente, reconhecendo que «temos problemas estruturais gravíssimos», que à mínima flutuação internacional precipitarão a casa em nova crise.

É com estes pressupostos que António Costa tenciona, contudo, ser escolhido nas próximas legislativas, contando com o voto do funcionalismo e dos pensionistas, que tem procurado afagar, escondendo as cativações e a voragem fiscal.

Como câmara de ressonância de Costa em Davos - e para sossego dos companheiros da ‘geringonça’ -, o Expresso deu voz e espaço ao secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, para quem «a maioria esmagadora do PS» quer alianças com as esquerdas.

Foi ele, aliás, quem, em 2011, enquanto vice-presidente da bancada do PS, fez uma declaração inflamada e patética, na qual se ‘marimbava’ para «os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro», porque «ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos a dívida» e, se o fizermos, «as pernas dos banqueiros alemães até tremem».

A dívida não parou de aumentar - mas o deputado, hoje governante e assíduo ‘conselheiro de orelha’ de Costa na tribuna do Governo, mudou de tom.

O certo é que esta ‘esquerda caviar’ sofisticou-se, aburguesou-se, e não hesitará em ‘dar baile à direita’, se Rui Rio e Assunção Cristas confiarem na sorte e esperarem sentados pela próxima dança. Ou se ambicionarem apenas ir à ‘boleia’ do PS de Costa…

Nota perplexa - Este jornal revelou na sua última edição o casamento gay do embaixador português na Tailândia, celebrado com fausto nas instalações da residência oficial em Banguecoque, e divulgado profusamente pelo site da embaixada. Depois do Panteão, agora são as embaixadas a servirem interesses pessoais e privados. Que diz o ministro Santos Silva? Autorizou? E acaso terão sido os contribuintes portugueses a pagar a boda? Responda quem souber.