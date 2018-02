Futsal. Ricardinho volta a fazer história

O melhor jogador de futsal do mundo fez novamente história esta terça-feira. O português marcou quatro golos e tornou-se no jogador com mais golos da história dos Europeus de futsal.

Com o poker desta terça-feira, Ricardinho já leva 21 golos por Portugal em Europeus.

Ricardinho ultrapassou o russo Eremenko, que tinha 20 golos.