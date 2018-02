Holanda. Koeman é o novo selecionador

Antigo treinador do Benfica tem como objetivo devolver a Laranja Mecânica às fases finais das grandes competições. Defronta Portugal já em março

Ronald Koeman é o novo selecionador da Holanda. Aos 54 anos, e quatro meses depois de ser afastado do comando técnico dos ingleses do Everton, o antigo defesa assinou até 2022, tendo como missão devolver a Laranja Mecânica às fases finais de Europeus (2020) e Mundiais (2022), após os surpreendentes falhanços no apuramento para o Euro 2016 e o Mundial 2018.

Koeman sucede a Dick Advocaat e enfrenta, logo a abrir, duas provas de fogo - ainda que na forma de jogos particulares: a 23 de março, defronta a Inglaterra no Amsterdam Arena; três dias depois, jogará contra Portugal em Genebra, na Suíça.

Campeão europeu em 1988 pela Holanda, ainda como jogador, Ronald Koeman iniciou a carreira nos bancos precisamente na seleção, dez anos depois, como adjunto de Guus Hiddink. Depois de passar pelo Barcelona, sendo o braço direito de Louis Van Gaal, estreou-se como técnico principal no Vitesse. Esteve depois quatro épocas no Ajax, sagrando-se bicampeão, e chegou em 2005/06 ao Benfica. Pelas águias, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira e chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, tendo deixado Manchester United e Liverpool pelo caminho e caindo apenas aos pés do Barcelona, que viria a vencer a competição.

Seguiram-se passagens por PSV Eindhoven (campeão), Valência (vencedor da Taça), AZ Alkmaar (vencedor da Supertaça), Feyenoord, Southampton e Everton.