Proteção Civil Europeia recebida sexta-feira na AR

O Comissário responsável pela Proteção Civil Europeia, Christos Stylianides, estará em Portugal no próximo dia 9 de Fevereiro, num seminário organizado pelo European Ideas Network, um think-tank liderado pelo eurodeputado Paulo Rangel, e pelo Instituto Francisco Sá Carneiro. O evento, esta sexta-feira, será na Assembleia da República, com o grupo parlamentar do PSD. Trata-se da primeira visita de Stylianides desde que foi anunciada a criação da Força Europeia de Proteção Civil.

Além de diversos especialistas nacionais e estrangeiros, participarão também a chefe da delegação italiana do Partido Popular Europeu (PPE), Elizabetta Gardini, que é também relatora do Parlamento Europeu para o “Mecanismo Europeu de Protecção Civil”, assim como o Professor Xavier Viegas, relator do documento sobre os incêndios de Pedrogão Grande.

Rangel foi um dos entusiastas da criação de uma Força Europeia de Proteção Civil, tendo conduzido, no ano passado, diversas iniciativas políticas para acelerar a sua criação, entre as quais o debate de urgência sobre os incêndios em Portugal que decorreu numa sessão plenária de Estrasburgo.

“Trata-se de uma visita muito importante que tem um carácter pedagógico mas também simbólico. Pedagógico porque iremos perceber melhor como irá funcionar a Força Europeia de Proteção Civil. Mas também simbólico porque depois dos trágicos acontecimentos de 2017 e as claras incompetências que foram sendo reveladas pelas diversas avaliações e estudos. Portugal precisa deste apoio da União europeia que o Comissário Christos Stylianides virá manifestar”, diz Paulo Rangel