Falcon Heavy lançado e reutlizado com sucesso

O falcon Heavy, o maior e mais potente foguetão do mundo foi lançado com sucesso. Duas das três componentes já regressaram à Terra, provando que este engenho da Space X pode ser reutilizado. A bordo está um carro elétrico Tesla, uma outra empresa de Elon Musk, que ficará numa órbita próxima de Marte se a missão decorrer como planeado.

Depois de dois adiamentos, a Space X, com banda sonora de David Bowie conseguiu a descolagem perfeita do Falcon Heavy às 20h45 de Portugal Continental de ontem, duas horas depois do inicialmente previsto à conta de complicações com o vento e as correntes de ar no Cabo Canaveral, na Florida

Esta viagem serve para testar se o Falcon Heavy, com 70 metros de altura será capaz de transportar mais de 66 toneladas, podendo ser usado para levar carga para o espaço, tornando a Space X dona do veículo de lançamento mais poderoso da atualidade.

O objetivo da empresa SpaceX é usar o foguetão gigante para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos, graças à sua potência e capacidade apenas superados pela aeronave Saturn V, que voou nas missões Apollo nas décadas de 1960 e 1970.

A SpaceX já tem clientes para o Falcon Heavy: a Arábia Saudita quer aproveitar o foguetão para lançar um grande satélite de comunicação da Arabsat e a Força Aérea saudita pretende lançar para o espaço uma carga de teste para possíveis novas contribuições entre as duas entidades.