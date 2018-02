Parlamento. Deputados entram em campo

A polémica investigação sobre o pedido do ministro das Finanças, Mário Centeno, para assistir ao jogo entre Benfica e Porto veio relançar a discussão sobre as relações perigosas entre o futebol e a política. Os deputados não escaparam às críticas por promoverem um jantar com os presidentes dos clubes a que pertencem.

Estes convívios realizam-se todos os anos com os dirigentes do Porto, Benfica e Sporting, mas existem algumas diferenças na forma como são organizados. O jantar com Pinto da Costa, que se realiza há cerca de 20 anos e voltou a juntar deputados e dirigentes desportivos no dia 25 de janeiro, realiza-se no restaurante da Assembleia da República. O convite é feito pelos deputados ao presidente do Futebol Clube do Porto. A conta da refeição de Pinto da Costa e dos dirigentes que o acompanham também é paga pelos parlamentares. Os representantes da nação abrem ainda os cordões à bolsa para pagar a prenda que habitualmente oferecem ao presidente do clube. Pinto da Costa levou para Porto, este ano, uma bandeja e um açucareiro de porcelana num valor a rondar os 80 euros.

O presidente do Porto prometeu retribuir o convite com um jantar no Estádio do Dragão e desafiou os deputados a assistirem a um jogo de futebol. “É a forma de retribuir a simpatia”, diz um dos presentes. Não faltaram figuras de primeira linha da vida política no encontro em que Pinto da Costa pediu “ajuda aos senhores deputados” para resolver o problema das claques do Benfica (o presidente do FC Porto diz que as claques do clube encarnado não estão legalizadas). Luís Montenegro e Hugo Soares, do PSD, Tiago Barbosa Ribeiro, Fernando Jesus e Rosa Albernaz, do PS, ou Jorge Machado, do PCP, foram alguns dos deputados que estiveram no encontro.

