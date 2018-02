Acidente provoca um morto e um ferido em Grândola

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros provocou um morto e um ferido na estrada que liga Comporta a Tróia, em Grândola.

Segundo afirmou fonte do Comando distrital de Operações de Socorro de Setúbal à Lusa, o alerta foi dado por volta das 6h21 da manhã desta quarta-feira. A mesma fonte referiu ainda que na sequência da colisão o veículo ligeiro incendiou-se, provocando a vítima mortal.

No local estiveram os bombeiros de Grândola e Alcácer do Sal, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Litoral Alentejano.