Os alunos do liceu Camões estão desde as 8h da manhã desta quarta-feira à porta da escola numa manifestação para que sejam feitas obras urgentes no edifício.

“O ginásio está degradado, as caves também e o teto da sala 25 está a cair”, afirmou um aluno do 11º ano à Lusa. Segundo a mesma fonte, os alunos já falaram com a direção acerca do problema.

Os alunos colocaram faixas de protesto perto do portão, mas a escola continua aberta.