Temperaturas negativas, frio e neve fazem-se sentir esta quarta-feira

Esta quarta-feira, os distritos de Bragança e Guarda vão ser os mais frios com temperaturas máximas que não vão ultrapassar os 4 graus celsius e temperaturas mínimas que podem atingir o -4 graus celsius.

Vila Real, Viseu e Leiria também vão apresentar temperaturas mínimas negativas (-1). Para o resto do país o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as temperaturas mínimas rondem entre os 2 e 4 graus celsius e as máximas fiquem nos 12 graus celsius.

O IPMA prevê ainda ocorrência de neve em regiões acima dos 600 e 800 metros.