Esta frase de Gandhi – «Torna-te na mudança que queres ver no mundo» – é muito inspiradora e apela à ação, à tomada de uma atitude de mudança, suscitando a coragem de lutar por um mundo melhor.

Por vezes, queixamo-nos do que nos acontece e do que acontece aos outros, queixamo-nos do que acontece no mundo, do que se passa à nossa volta, e encolhemos os ombros, como se nada houvesse a fazer perante as adversidades da vida.

Porém, segundo a mensagem que Gandhi nos deixou, não só em palavras mas também em atos, devemos ser nós a empenhar-nos em mudar o mundo, em alterar aquilo de que não gostamos e de que nos queixamos. Não é suficiente criticar, importa fazer e contribuir para que haja uma mudança.

A própria vida de Gandhi é, quanto a isto, um exemplo claro de envolvimento na mudança que considerou importante fazer. Importa, pois, seguir os exemplos supremos daqueles que deram sentido à vida, não se conformando com o que viam e dedicando a vida a transformar a realidade, de modo a obter um mundo menos egoísta e mais preocupado com os outros. Além de Gandhi, há também os exemplos de Madre Teresa de Calcutá e de Nelson Mandela, pessoas que deixaram a sua marca na história, exatamente por se terem tornado na mudança que gostariam de ver no mundo.

Mas há também muitas pessoas que não ficam na história e que anonimamente, no seu dia a dia, vão fazendo a diferença. Como escreveu Jorge Luis Borges: «Essas pessoas, que se ignoram, estão a salvar o mundo». São pessoas que não almejam ser conhecidas ou ser mediaticamente reconhecidas por aquilo que fazem, mas que consideram importante ir, passo a passo, mudando o que entendem que pode e deve ser mudado e que, lentamente, vão fazendo pequenas alterações, até que um dia estas pequenas mudanças se tornam numa grande revolução na vida de muita gente.

Pondo de parte exemplos polémicos, que em nada dignificam o trabalho árduo e bem-intencionado de muitas pessoas em muitas instituições de solidariedade social, lembremos, por exemplo, as pessoas que criam associações para proteger direitos, como os das crianças, defendidos pelo Instituto de Apoio à Criança e por outras instituições, e como o do acesso a cuidados de saúde, prestados sem negligência. Lembremos as pessoas que fundam grupos de apoio a pessoas com problemas idênticos, como os pais em luto por filhos desaparecidos, e as pessoas que se juntam para constituir associações que beneficiem os portadores de determinada doença, como a leucemia, um caso notável de pró-atividade pela constituição de uma base de dados e uma bolsa de dadores de medula. Lembremos as pessoas que criam instituições para dar apoio alimentar a quem dele necessita, como a Comunidade Vida e Paz ou a Refood, ou para facultar roupa a quem a quer receber e também a quem a quer dar, como a Cáritas ou várias outras organizações, algumas delas na dependência de juntas de freguesia. Lembremos as pessoas e instituições que procuram dar dignidade a quem tem menos, como as que criaram o supermercado solidário Valor Humano, na Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa.

São tantas e tantas as boas ideias, tantas e tantas as pessoas que, voluntariamente ou como parte do seu trabalho, se dedicam a causas nobres e que vão mudando a configuração do egoísmo e do individualismo que, tantas vezes, caracteriza a nossa vida. Como diz Sophia: «Sei que seria possível construir a forma justa / De uma cidade humana que fosse / Fiel à perfeição do universo // Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco».

É muito reconfortante saber que há quem apoie os outros e faça realmente a diferença no mundo. Esta é, também, uma forma de dizer ao outro: «adoro-te»!

Maria Eugénia Leitão

Escrito em parceria com o blogue da Letrário, Translation Services