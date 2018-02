Francisco J. Marques diz que Ricardo Araújo Pereira é um "cartilheiro" do Benfica

Diretor de comunicação do FC Porto divulgou uma conversa entre responsáveis do Benfica na qual surge o nome do humorista

O responsável de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, afirmou na terça-feira que Ricardo Araújo Pereira é um “cartilheiro” do Benfica e divulgou uma conversa entre responsáveis do clube da Luz onde falam sobre o humorista e a forma como este os pode ajudar num diferendo com Miguel Sousa Tavares.

No programa ‘Governo Sombra’, na TVI24, Ricardo Araújo Pereira revelou que contactou duas fontes do Benfica para saber mais pormenores sobre o envolvimento do presidente dos ‘encarnados’, Luís Filipe Vieira, na Operação Lex.

Estas fontes garantiram-lhe que Vieira não tinha “prometido cargos ao juiz Rui Rangel” no Benfica e que o clube não tinha nada a ver com as buscas que se realizaram nas suas instalações.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira é um dos arguidos da Operação Lex, que tem o juiz Rui Rangel como figura principal. Segundo a imprensa, Vieira terá pedido a Rangel que intercedesse junto de outros juízes para resolver uma dívida fiscal do filho a troco de cargos remunerados no Benfica. A dívida de Tiago Vieira era de 1,5 milhões de euros. Em troca, o presidente do clube terá oferecido cargos na estrutura do Benfica.

Francisco J. Marques decidiu responder a Ricrado Araújo Pereira no Porto Canal, onde divulgou uma conversa na qual Ricardo Costa – assessor jurídico “clandestino” dos ‘encarnardos’, como J. Marques se refere – pede a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube o contacto de Ricardo Araújo Pereira. O objetivo era que o humorista o pudesse aconselhar quanto a um diferendo que mantinha com Miguel Sousa Tavares. O responsável de comunicação dos ‘dragões’ afirmou que Ricardo Araújo Pereira foi abordado e permitiu que o seu contacto fosse partilhado.

“Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros. No ‘Governo Sombra’ pode, se quiser, esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa através de Paulo Gonçalves e do Benfica. Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica”, afirmou Francisco J. Marques.