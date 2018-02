Espécie de formigas que produz os próprios antibióticos pode ajudar medicina

Um estudo divulgado esta quarta-feira revelou que uma espécie de formigas que produz os seus próprios antibióticos podem ajudar a desenvolver novos medicamentos para uso humano. “Estas descobertas sugerem que as formigas podem no futuro ser uma fonte de novos antibióticos para ajudar a luta contra as doenças nos humanos”, afirmou Clint Penick, autor do estudo, investigador assistente da Universidade do Estado do Arizona e ex-investigador da Universidade de Carolina do Norte.

Para o estudo, que foi apresentado pela Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos da América e publicado na revista ‘Royal Society Open Science’, os investigadores testaram as propriedades antimicrobianas de 20 espécies de formigas e descobriram que 12 das 20 tinham um agente antimicrobiano que combate as doenças.

“Encontrar espécies que carregam um poderoso agente antimicrobiano é uma boa notícia para os que querem descobrir novos antibióticos que podem ajudar os seres humanos. Mas o facto de muitas espécies parecerem ter pouca ou nenhuma defesa química contra os micróbios patogénicos também é importante”, explicou um dos investigadores.

Os investigadores consideram o estudo como um passo importante, mas consideram ser necessário ainda determinar quais as substâncias que produzem os efeitos antibióticos.