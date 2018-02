Sónia Brazão: "Cansei-me!"

Atriz publicou uma mensagem no Facebook onde "defende a verdade"

A atriz Sónia Brazãopublicou na sua página no Facebook uma mensagem onde “defende a verdade” e “desmascarar quem se máscara de jornalista e envergonha toda uma classe”.

Em causa está uma publicação da revista TV Guia na qual é escrito que a atriz perdeu quase todos os bens e só no final de 2018 estará livre "de quaisquer responsabilidades com dívidas". Recorde-se que Sónia Brazão foi responsabilizada pela explosão que provocou milhares de euros de prejuízos aos vizinhos e que a deixou gravemente ferida. Para além disso, a revista fala ainda sobre o afastamento da televisão e o facto de a atriz estar a viver com a mãe.

“Estou bem de bem com a vida que escolhi com os amigos que adoro. Sempre fui e continuo a ser muito Amada e acarinhada. Afastar-me dos ecrãs, foi uma escolha não direi para sempre mas por agora. Por isso não dou entrevistas a este tipo de órgãos que apenas desrespeitam os seus artistas”, escreveu Sónia Brazão na sua página no Facebook.

“Não serei a única, muitos dos meus prezados colegas de profissão sofrem o mesmo tipo de calúnias, e como são pessoas mais evoluídas nem se dão ao trabalho de responder sofrendo em silêncio. Mas eu cansei-me!!”, acrescentou.

Leia a publicação completa na imagem abaixo