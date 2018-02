PAN quer colocar semáforo nos alimentos embalados

O PAN quer colocar um semáforo nos alimentos embalados para “fornecer aos consumidores uma base para que façam escolhas informadas”. O sistema Semáforo Nutricional e Carcinogénico será debatido na sexta-feira.

O partido pretende ajudar os consumidores a fazer escolhas alimentares com recurso ao “descodificador nutricional da Direção Geral de Saúde (DGS)” através da sinalização do “risco carcinogénico em alimentos embalados conforme informação da Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

Num comunicado do PAN, o partido explica que “a referência à rotulagem nutricional de caráter interpretativo na frente de embalagem de géneros alimentícios (genericamente designada de semáforo nutricional) encontra-se prevista na regulamentação europeia com a experiência a demonstrar que este tipo de rótulos se apresenta como eficaz na identificação de produtos mais saudáveis por parte do consumidor”.

O sistema é constituído por um código de cores que ajuda a identificar “os nutrientes mais saudáveis a verde, os que devem ser moderados a amarelo e os que devem ser evitados a vermelho”.

A recomendação do partido baseia-se no facto de a imagem facilitar a forma como a informação chega ao consumidor.