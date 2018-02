Ventura diz que Marques Mendes é "o fantoche venenoso do centro-direita"

Vereador do PSD em Loures responde às críticas do ex-líder do PSD sobre as ligações promíscuas entre política e futebol

André Ventura classifica Marques Mendes como "o fantoche venenoso do centro-direita em Portugal".

Marques Mendes apontou o dedo às "ligações promíscuas entre política e futebol" e voltou a criticar o PSD por ter convidado "um comentador ligado ao futebol" para ser candidato em Loures. "Passam a vida a querer ser muito sérios, mas depois convidam pessoas ligadas ao futebol para candidatos nas câmaras. Aconteceu com o PSD recentemente em Loures. Acho isso muito mal", disse.

Ventura garante que já se cruzou com o ex-líder do PSD no camarote presidencial do Estádio da Luz e sugere que as críticas do comentador são feitas "a mando de alguém".

O vereador social-democrata na câmara de Loures desafia ainda Marques Mendes a candidatar-se nas próximas autárquicas. "Se acha que a escolha para a Câmara Municipal de Loures foi assim tão má, então arrisque (...) Assim sim, todos o veríamos como um político de coragem e não como o fantoche venenoso do centro-direita em Portugal", afirma, na sua página do facebook, André Ventura.