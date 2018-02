Cristiano Ronaldo: "Há coisas que fazia com 20 anos que agora não posso fazer"

Cristiano Ronaldo faz capa desta edição da GQ italiana, com o filho mais velho, Cristianinho. Na entrevista concedida à publicação italiana o avançado do Real Madrid revelou estar muito feliz a nível pessoal. Além disso, o craque português garantiu que pode continuar "ao mais alto nível durante mais alguns anos".

"A nível pessoal, este momento é fantástico, a família está a crescer, sinto-me muito feliz com a minha vida. A nível profissional, tive dois anos muito bons, em que ganhei títulos com meu clube e com a seleção nacional, e sinto que posso manter-me ao mais alto nível por mais alguns anos", adiantou o capitão das Quinas.

O português que celebrou o seu 33.º aniversário na segunda-feira assegurou que continua com a mesma ambição e com a mesma 'gana' em relação a vencer mais títulos. "Eu tenho ambição, muita ambição. As pessoas devem perseguir os seus sonhos, e quero continuar a fazê-lo, alcançar ainda mais conquistas. Tento sempre focar-me mais no presente do que no passado", revelou.

"A vida é um desafio em todos os pontos de vista e tento estar no mais alto nível fisicamente, porque isso é muito importante na minha profissão. Para manter esse nível é necessário fazer sacrifícios. Há certas coisas que fiz quando tinha 20 anos e que sei que agora não posso mais fazer. Tem que se encontrar um equilíbrio", explicou o internacional português.

.