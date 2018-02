Muito barulho pode potenciar aparecimento de doenças cardíacas

Um estudo publicado no ‘Journal of the American College of Cardiology’ revelou que estar exposto a elevados níveis de barulho pode potenciar o aparecimento de doenças cardíacas.

Segundo os investigadores, os níveis altos de decibéis provenientes do trânsito ou aviões estão associados a alta tensão, doença arterial coronária, risco de enfarte e insuficiência cardíaca.

O barulho em demasia interrompe o bom funcionamento do corpo, provocando stress e deixando o sistema nervoso em alerta. Estas alterações aumentam os picos de produção das hormonas que causam o stress, podendo resultar em danos vasculares.

O mesmo estudo referiu ainda que o barulho pode também potenciar a diabetes e doenças como a depressão e ansiedade. Os investigadores alertaram ainda que o barulho pode influenciar negativamente o desenvolvimento cognitivo das crianças.