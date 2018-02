Consumo de canábis aumentou significativamente nos últimos 5 anos

De acordo com o relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, divulgado esta quarta-feira, o consumo de canábis teve um agravamento significativo nos últimos cinco anos.

O relatório indica que este agravamento é maior nas mulheres e nos grupos etários dos 25 aos 34 anos e dos 35 aos 44 anos.

“Entre 2012 e 2016/7 verificou-se um agravamento do consumo de canábis, ao nível das prevalências de consumo recente e das frequências mais intensivas”, refere o relatório do SICAD, apresentado hoje na Assembleia da República.

Segundo o mesmo documento, existe um “maior número de pessoas a consumir e mais com padrões de consumo diário (mais de três quintos dos consumidores recentes)”.

Relativamente aos números de consumo de outro tipo de drogas, estes mantiveram-se estáveis, tendo mesmo diminuído em determinados casos.

Portugal continua, quando comparado com valores médios europeus, a ter valores mais baixos relativamente às prevalências de consumo recente de canábis, cocaína e ‘ecstasy’ – as três substâncias ilícitas com maiores prevalências de consumo recente em Portugal.

A região dos Açores e a região norte foram as que apresentaram as prevalências mais elevadas de consumo recente e atual de qualquer droga - no escalão 15 aos 74 anos, sendo que no escalão 15 aos 34 anos foram também estas regiões, a par da região centro e da zona de Lisboa.