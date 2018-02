Sporting. Diretor de comunicação diz que pedido de desculpas do PS não chega

Nuno Saraiva quer que o autor do Tweet se demita.

Depois do longo e polémico discurso de Bruno de Carvalho, na conta de Twitter do Partido Socialista surgiu um comentário às declarações do líder leonino: “Assustador”.

O PS apressou-se a pedir desculpas ao clube e ao presidente explicando que se tratou de um lapso. Agora, Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, diz que não chega.

“O PS já o despediu ou vai continuar a fingir que se pode insultar 3,5 milhões de portugueses sem que haja consequências?”, escreveu Nuno Saraiva no Facebook.