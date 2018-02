Tem muitas cãibras durante a noite? Esta é a razão

Há a quem aconteça várias vezes, mas também há pessoas que raramente sentem esta dor. Mas, geralmente, acontece quando se está a dormir muito relaxado e o músculo da perna contrai-se de tal forma que causa dores relativamente insuportáveis durante uns minutos ou segundos. No entanto, ainda não há uma explicação aparente para este problema.

Mas afinal, o que causa estes espasmos?

De acordo com vários estudos realizados, a culpa, ou alguns dos vários culpados, pode ser das alterações climáticas, o uso de fármacos diuréticos ou para a asma e as alterações neurológicas podem estar relacionados com as cãibras, apesar de não ser ainda um ‘diagnóstico’ certo.

A má circulação do sangue também é apontado como um dos culpados das cãibras, uma vez que as pessoas na vida adulta passam a maior parte do seu tempo sentadas, a trabalhar em frente a um computador.

A falta de minerais e de vitaminas são ainda outra causa comum.

De acordo com o El Confidential, que deixa algumas recomendações para tentar evitar ou melhorar a quantidade de vezes que se tem cãibas, alongar os músculos, hidratar o corpo e tomar um duche quente, para alterar a temperatura do corpo são algumas soluções.