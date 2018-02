Ricardo Araújo Pereira já reagiu às acusações do FC Porto

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, acusou Ricardo Araújo Pereira de “cair no âmbito dos cartilheiros”.

No Porto Canal, o responsável portista disse que Ricardo Araújo Pereira recebeu informações do Benfica para uma crónica publicada no jornal desportivo A Bola.

“Todas as insinuações que faz são deturpações fáceis de desmentir”, refere o adepto benfiquista citado pelo Record.

“É público que eu nunca recebi a chamada 'cartilha', um documento semanal redigido por alguém do Benfica com informações e opiniões dirigidas a comentadores e jornalistas sobre o que deve ser a comunicação oficial do clube. O Francisco J. Marques sabe muito bem disso porque a lista de destinatários foi divulgada por ele - e eu não consto nela”, refere Ricardo Araújo Pereira.

O humorista explica que os e-mails trocados com responsáveis benfiquistas têm a ver co um texto sobre Miguel Sousa Tavares.