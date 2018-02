Trabalhador fica em estado grave após árvore lhe cair em cima em Grândola

Esta quarta-feira, as autoridades receberam um alerta, ao início da tarde, de um acidente de trabalho que ocorreu em Grândola. De acordo com o CDOS de Setúbal, o acidente deu-se quando um pinheiro caiu em cima do trabalhador que o estava a cortar.

O homem está em estado grave e foi transportado para o Hospital Litoral Alentejano, escreve o Notícias ao Minuto.

No local estão oito operacionais, apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Grândola, pela VMER do Hospital do Litoral Alentejano e ainda a GNR.