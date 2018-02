Manuel Luís Goucha conta como assumiu homossexualidade perante a mãe

"'Ou me aceitas e continuamos a ter uma relação fantástica ou não me aceitas e cada um vai para seu lado, deixas de ser minha mãe’”

Durante o programa da TVI “Você Na TV” desta terça-feira, Manuel Luís Goucha falou sobre a sua orientação sexual e a forma como contou à mãe que era homossexual.

Durante a rubrica de Quintino Aires no programa, Goucha e Cristina Ferreira receberam uma chamada de um telespetador bissexual que afirmou não conseguir a aceitação da sua orientação sexual perante os pais e foi durante esse momento que o apresentador recordou a sua história com a mãe.

“Há quarenta anos coloquei a minha mãe perante esse dilema, disse-lhe: ‘Ou me aceitas e continuamos a ter uma relação fantástica ou não me aceitas e cada um vai para seu lado, deixas de ser minha mãe’”, revelou o apresentador, adiantando que seria mesmo capaz de cortar relações com a mãe, caso esta não ao aceitasse tal como era.

“A resposta dela, há quarenta e tal anos atrás, foi: ‘Só quero que estejas feliz’”, explicou Manuel Luís Goucha.

“A partir do momento em que a minha mãe me disse isto, eu passei a não ligar nenhuma à opinião dos outros”, acrescentou ainda o apresentador do programa da manhã da TVI.