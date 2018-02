Serão Adele e Sam Smith a mesma pessoa?

Circula na internet uma nova teoria da conspiração. Desta vez os protagonistas são os cantores Sam Smith e Adele. Há quem diga que são a mesma pessoa.

A teoria começou, obviamente, na internet. Um fã dos artistas pôs a tocar a música “Hello” a uma velocidade mais lenta do que o original e chegou à conclusão que a voz de Adele se assemelhava à de Sam Smith.

A teoria pegou e os internautas começaram a desacelerar as músicas de Adele e a encontrar semelhanças nas vozes dos dois artistas.

O Huffington Post dá ainda mais um argumento a quem acredita nesta conspiração: no Google não existem fotos dos dois cantores juntos.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY