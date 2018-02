Há uma nova teoria para o desaparecimento dos dinossauros

Desde sempre que o desaparecimento dos dinossauros da Terra tem sido motivo de debate, nunca se chegando a um consenso. A teoria mais aceite é a de que as mudanças no clima, provocadas pelo impacto de um meteoro, precipitaram a extinção dos dinossauros.

Agora, uma investigação da Universidade do Minnesota, nos EUA, concluiu que os vulcões subaquáticos tiveram um papel preponderante para a extinção em massa dos dinossauros.

Os investigadores indicam que o impacto do meteoro fez com que acontecessem erupções vulcânicas no mar, libertando magma para os oceanos.

“O nosso trabalho sugere que estes raros e catastróficos eventos comprometeram a vida no planeta inteiro”, disse Joseph Byrnes, líder da investigação, citado pelo The Independent.