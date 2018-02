“Está tudo em aberto”, diz Sérgio Conceição

Depois da vitória do FC Porto sobre o Sporting na primeira mão da Taça de Portugal, o treinador dos dragões disse que “está tudo em aberto” para a segunda mão.

“Não nos podemos esquecer que estamos a falar de duas das melhores equipas de Portugal”, referiu.

Sérgio Conceição disse ainda na flash-interview que previu a tática do Sporting: “Depois do jogo com o Sporting de Braga disse que, possivelmente, o Jesus vinha aqui com uma linha de cinco”.