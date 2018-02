Jorge Jesus: “Este jogo era para um 2-2 ou 3-3”

Depois da derrota do Sporting frente ao FC Porto na primeira mão da Taça de Portugal, Jorge Jesus mostrou-se agradado com a exibição dos leões: “Foi um bom jogo, mais aberto do que os dois anteriores com o FC Porto. Também fruto da estratégia para a pressão dos jogadores do FC Porto, que não tiveram tanto tempo e espaço para pressionar. Tivemos oportunidades de golo e quando jogamos na Luz ou no Dragão e não as concretizamos...”

“Acho que este jogo era 3-3 ou 2-2”. Referiu.

Relativamente à arbitragem, o técnico do Sporting disse que “no jogo dividido”, o árbitro prejudicou a sua equipa.

“Vamos levar para Alvalade a meia-final, está tudo em aberto”, acrescentou.