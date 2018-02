8 de fevereiro 2018

“Maníaco e dissimulado”: um chapéu que Blanco diz assentar a Carlos Silva

Ontem foi dia de mais críticas à investigação, de descrições da personalidade do banqueiro Carlos Silva e de um desabafo do antigo procurador. Ficou a saber-se que o tribunal vai participar do BPA aos supervisores e que vai tentar obter informações do vice-presidente do BCP junto do SEF e das Finanças. Hoje é dia de ouvir a procuradora Cândida Almeida