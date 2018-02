Atua no mesmo dia dos Arctic Monkeys e dos Nine Inch Nails.

O britânico Bryan Ferry é a mais recente confirmação para o festival NOS Alive deste ano.

O antigo membro dos Roxy Music vai atuar em Algés no dia 12 de julho, que contará também com os Arctic Monkeys e com os Nine Inch Nails.

A última vez que Bryan Ferry atuou em Portugal foi em 2010, no festival Cool Jazz, em Oeiras.