Jim Carrey diz adeus ao Facebook e incentiva utilizadores a fazerem o mesmo

Jim Carrey anunciou no Twitter que vai abandonar o Facebook e apagar a sua conta. Em causa estão as chamadas “fake news”.

“O Facebook lucrou com a interferência da Rússia nas nossas eleições e ainda não estão a fazer o suficiente para acabar com isso”, escreveu o ator.

Jim Carrey termina com um apelo: “Encorajo todos os investidores que se interessem pelo nosso futuro a fazerem o mesmo”.

A esta publicação, o conhecido ator junta a hashtag “#unfriendfacebook” (em português, “desamiguem o Facebook”).

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp