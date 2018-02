Rui Rio vai ter “oposição organizada”, diz Pacheco Pereira

Pacheco Pereira prevê que o novo líder do PSD vai ter de enfrentar uma oposição organizada.

“Há muito tempo que dentro do PSD há um sector que emergiu à volta de Passos e Relvas e depois ganhou outros mentores, que se comporta como dono do aparelho, e que fará tudo para não o perder”, escreve, no seu habitual artigo na revista Sábado, o militante social-democrata.

Pacheco Pereira escreve que estes grupos dentro do partido não pretendem “fazer críticas ou discutir orientações”, mas apenas organizar “grupos e frações” para manter o poder interno.

Rui Rio venceu as eleições internas com mais de 54% dos votos. O congresso do partido realiza-se nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, em Lisboa.