Duarte Cordeiro pede “excelente resultado” em 2019 para evitar “desvio de rumo”

Duarte Cordeiro defende que o PS deve bater-se para ter “um excelente resultado” nas próximas eleições legislativas para garantir que “não há um desvio de rumo”.

O socialista, em entrevista à SIC, esta manhã, considerou que “o que dá maior estabilidade institucional é o PS ter um excelente resultado”.

Sobre a possibilidade de o PS repetir os acordos com a esquerda, Duarte Cordeiro disse que “o que dá maior estabilidade institucional é o PS ter um excelente resultado e a partir daí logo se verá a capacidade ou não e a vontade que há de entendimentos políticos”.

O número dois da câmara de Lisboa não excluiu, porém, uma nova aliança à esquerda, mesmo que os socialistas conquistem a maioria absoluta. O ex-líder da JS defendeu que a geringonça garantiu estabilidade e “resultados evidentes”.

Duarte Cordeiro apresenta hoje a candidatura, em Moscavide, à presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS. As eleições realizam-se no dia 8 de março.