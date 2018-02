Não se esqueça do chapéu de chuva.

A chuva deverá aparecer por altura do Carnaval, mas nem assim as temperaturas deverão subir, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A precipitação chega na sexta-feira. As temperaturas mínimas vão bater nos -1ºC no interior e os 2ºC no litoral.

Sábado não deverá chover, mas no domingo há a previsão de chuva para o litoral norte e centro.