Moody’s pode retirar Portugal do ‘lixo’ já em abril

“Melhorias notáveis” nas contas públicas e na economia portuguesa podem retirar o país do ‘lixo’ mais cedo do que se pensava.

A Moody's pode retirar Portugal do 'lixo' já no mês de abril, devido às "melhorias notáveis" nas contas públicas e na economia portuguesa. No entanto, deixa um alerta: a dívida elevada está a limitar a margem do país para investir e reagir a choques.

"Portugal está prestes a regressar à nota de investimento", revela a apresentação de Evan Wohlmann, vice-presidente responsável pela avaliação do risco soberano da Moody's, numa conferência promovida pela agência de 'rating' esta quinta-feira, em Lisboa.

Em setembro de 2017, a Moody’s melhorou a sua perspetiva sobre a dívida pública portuguesa, passando de estável para positiva mas, apesar de tudo, manteve a notação atribuída a Portugal em 'Ba1' - um nível especulativo, vulgarmente chamado de 'lixo'. Uma perspetiva positiva indica que a notação poderá ser melhorada num prazo até 18 meses.

A Moody's tem agendada a próxima revisão do 'rating' português para o dia 20 de abril de2018.

Evan Wohlmann mostrou-se bastante positivo durante a conferência, mas ainda assim, quando questionado pela Agência Lusa se a melhoria do ‘rating’ é já certa, o mesmo respondeu que está ainda à espera de sinais positivos para a médio prazo.

"Claro que quando há uma perspetiva positiva ela exerce uma pressão para a revisão em alta do 'rating'", afirmou, em declarações à Lusa.

Na conferência, Wohlmann indicou que a perspetiva portuguesa reflete as "melhorias notáveis na frente orçamental e económica” de Portugal, assumindo que as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o conjunto de 2017 "ultrapassaram as expectativas".

Recorde-se que nesta quarta-feira, a Comissão Europeia reviu em alta a previsão para o crescimento do PIB português para 2,7% no conjunto do ano passado.