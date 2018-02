Cristiano Ronaldo já não é o ‘Rei’ do Instagram | Foto

Mal nasceu e já está a bater recordes. Estamos a falar da filha de Kylie Jenner, Stormi, que tem apenas dias.

A primeira fotografia da bebé nas redes sociais, publicada no Instagram de Kylie, já é a imagem que conta com mais ‘likes’: 12 milhões de gostos em menos de 24 horas.

A recém-nascida é fruto do relacionamento de Kylie com o rapper Travis Scott e é agora o membro mais novo do clã Kardashian.

Quem ficou destronado foi Cristiano Ronaldo, uma vez que a foto da bebé de Kylie atingiu mais ‘likes’ do que a imagem partilhada pelo craque no dia do nascimento da sua filha mais nova, Alana Martina, fruto da sua relação com Georgina Rodríguez.