Bruno de Carvalho é “tema de psiquiatria”, diz Madeira Rodrigues

Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições no Sporting, disse que o atual líder leonino “está a deixar de ser um tema do Sporting e passou a ser um tema de psiquiatria”.

Em entrevista à Rádio Renascença, Madeira Rodrigues diz que Bruno de Carvalho “não está a aguentar a pressão”.

Relativamente à assembleia-geral do próximo dia 17 de fevereiro, Madeira Rodrigues faz um apelo: “Não tenham medo, esta pode mesmo ser a última vez que podem exprimir as opiniões em discordância com a Direção sem haver uma punição com cobertura estatutária”.