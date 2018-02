Libertadores. Roberto Carlos "reencarna" em Dátolo (com vídeo)

O médio argentino apontou um golo extraordinário num livre a fazer lembrar as melhores execuções do antigo lateral-esquerdo brasileiro

Qualquer adepto de futebol que tenha nascido até à década de 90 - ou depois, graças ao Youtube - conhece bem a marca registada de Roberto Carlos, o antigo lateral-esquerdo brasileiro que maravilhou nos relvados por esse mundo fora, especialmente ao serviço do Real Madrid e da seleção canarinha: o pontapé-canhão.

De livre direto ou bola corrida, o baixinho defesa tinha um remate que atemorizava qualquer guarda-redes. Pois bem, esta ronda preliminar da Taça dos Libertadores viu um golo em tudo semelhante aos que Roberto Carlos apontava. Este, no entanto, tem a assinatura de Jesús Dátolo, um médio argentino de 33 anos que se notabilizou no Boca Juniors, tendo passado ainda pelo Nápoles e Olympiacos, entre outros.

Hoje a repreentar o Banfield, do seu país, Dátolo apontou um golaço frente ao Independiente del Valle, do Equador. O remate fulminante do argentino, a trinta e cinco metros da baliza, abriu o marcador aos 24 minutos. A jogar em casa, a equipa equatoriana viria a dar a volta, mas um golo de Sperduti já nos descontos fez o 2-2 final e apurou os argentinos para a última eliminatória antes da fase de grupos (na Argentina, a primeira mão tinha terminado com empate a uma bola).