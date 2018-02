Motorista no Porto abusava sexualmente de pessoas portadores de deficiência cognitiva

Um homem de 60 anos, motorista, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, por suspeitas de crime de abuso sexual de pessoas portadoras de deficiências cognitivas.

As autoridades revelaram que o homem se terá “aproveitado do estado de incapacidade de resistência das vítimas e dos contactos privilegiados com estas para cometer, de forma reiterada, os abusos sexuais”.

O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial e aguarda agora as respetivas medidas de coação.