Governo propõe António Silva Ribeiro para CEMGFA

O mandato do general Pina Monteiro termina no dia 1 de março

O governo vai propor ao Presidente da República a nomeação do almirante António Silva Ribeiro, atual Chefe do Estado-Maior da Armada, como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

A deliberação foi tomada no Conselho de Ministros dessa quinta-feira.

O mandato do general Pina Monteiro, que está no cargo há quatro anos, como CEMGFA termina no dia 1 de março.

O comunicado do Conselho de Ministros informa ainda que no dia 1 de março o general Pina Monteiro “atinge os 66 anos de idade e passará à reforma, por força do estabelecido no Estatuto dos Militares das Forças Armadas”.