Negrão "preparado" para a liderança do grupo parlamentar

Fernando Negrão comentou hoje a possibilidade de vir a ser líder parlamentar do PSD com a garantia de que está preparando para exercer o cargo se a questão se colocar.

"Sou deputado há nove anos, se eu não estivesse preparado para ser líder parlamentar com nove anos de deputado, tenho a certeza que me passariam um atestado de imbecilidade", afirmou o deputado social-democrata.

Negrão disse, porém, que esse cenário não está na ordem. “O que está na ordem do dia é que eventualmente será mudada a direção do grupo parlamentar, pode até nem ser mudada, é uma decisão que cabe ao novo presidente do PSD no próximo congresso", acrescentou.

O nome do ex-ministro de Santana Lopes tem aparecido como uma das hipóteses para substituir Hugo Soares na liderança do grupo parlamentar. A decisão só será tomada a seguir ao congresso que se realiza nos dias 16, 17 e 18 deste m