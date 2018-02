Estes hábitos ajudam a causar boa impressão aos olhos dos outros

Causar empatia imediata, para algumas pessoas, não é nada fácil, mas tudo pode não passar de pequenos pormenores do seu dia a dia.

Enquanto algumas pessoas caem facilmente ‘nas graças’ de alguém, outras nem por isso, mas basta apenas estar atento a determinados pormenores.

De acordo com o Bustle, há pequenos gestos e atitudes que, segundo a ciência, podem mesmo fazer toda a diferença, ainda que possam parecer estranhos.

Por exemplo, imitar os outros, de uma forma ‘soft’, pode ajudar muito a conquistar a confiança e a simpatia de outra pessoas, revela um estudo da Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Ainda no que diz respeito à imitação, a ciência defende que repetir as palavras de outra pessoa pode ajudar a aumentar a probabilidade de quem a disse gostar de quem as repetiu, pois este efeito aumenta a autoestima da outra pessoa.

Além disto, também é possível causar boa impressão através da forma que se posa para uma fotografia, uma vez que os sorrisos relaxados e os olhares mais genuínos são aqueles que os outros que não o conhecem gostam mais.

Algo pouco comum, mas que também ajuda: dizer palavrões. É claro que é preciso ter alguma moderação, mas geralmente pode ter um efeito positivo.

Ser capaz de reconhecer se precisa de apoio e de ajuda é também uma forma, cientificamente provada, de causar boa impressão, escreve o mesmo site

Por fim, quando se pretende causar boa impressão logo à primeira, um dos truques que resulta bastante bem é dizer várias vezes o nome de outra pessoa.